Valkla hooldekodus ründas öösel ohtlik patsient valvurit, võttis talt uksekaardi ära ja põgenes

Kõige rängem intsidentidest juhtus augusti keskel, kui kurttumm mees, kes on kohtuga erihooldele määratud, pani plehku, tungis metsatallu ja peksis seal elavat meesterahvast ja röövis temalt ning juures olnud 8-aastaselt poisilt muuhulgas raha ja telefoni. Tähelepanuväärne on, et sama hoolealune on kokku 9 korda plehku pannud.

Rünnakus kannatada saanud mees suri eelmise nädala algul. Ehkki tema lähedaste sõnul käitus 43aastane mees pärast peksasaamist väga kummaliselt ja kannatas meeleoluhäirete all, näitas ametlik lahkamine, et surma põhjustas südamepuudulikkus. Kuigi surma seostamine rünnakuga on spekulatiivne, annab see Kuusalu valla aktivistidele enda sõnul veel rohkem põhjust, et jätkata võitlust hooldekodu ümberkujundamise vastu.

Viimati juhtus sarnane intsident Delfi tänase vihje kohaselt samas hooldekodus mullu sügisel, kus üks teine hoolealune lubas töötaja ära tappa ja ta peaaegu surnuks kägistas. Õnneks otsustas tol korral hoolealune siiski töötajale armu anda ning jättis ta siiski ellu ja põgenes ise hooldekodust.

Sellised intsidendid juhtuvad sealses hooldekodus vihje kohaselt tihti, kuna turvanõudeid ei täideta ning töötajad on öistes vahetustes üksi, kuigi seda ei tohiks olla. Samuti ei tööta valvekaamerad ega häirenupud nii nagu peaks ning ning asutuses pole ka turvatöötajaid. Juhtkond aga eelistab probleemidest vaikida.