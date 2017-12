Väljapressijatest narkoärikad saadeti mitmeks aastaks trellide taha

Pilt on illustratiivne ega ole sündmusega seotud

Täna mõistis Harju maakohus aastateks trellide taha narkoärikad Maksim Podobedi ja Andrei Droni, kes kilode kaupa narkootikume vahendasid ja seda ka üle piiri üritasid organiseerida. Meeste karistusi pikendasid veel mitmed räiged väljapressimise episoodid, mis nad aastate jooksul toime olid pannud.

2015. aasta lõpust hakkasid Podobed ja Dron riigiprokuratuuri süüdistuse kohaselt suuremates kogustes narkootikume vahendama. Nende menüüs oli igat sorti aineid - eeskätt amfetamiin, marihuaana, kokaiin ja ecstasy. Esialgu olid nad narkoärikate madalaimal astmel - ostsid vahendajatelt ja müüsid tarvitajatele. Seejuures olid mehed kokku leppinud, et Podobed hangib, Dron hoolitseb edasimüügi eest.

Juba 2016. aasta keskpaigas asjad muutusid - Podobed ja Dron kartsid müügiga ise vahele jääda ja nüüdsest hakati kraami tarvitajatele edasi müüma üksnes vahendajate kaudu. Üheks tänavadiileriks värvati Semjon Isajevski, kellega tehti suuremat kaupa keskmiselt korra nädalas.

Isajevski tasu oli võrdlemisi motiveeriv - turuhinnast sai ta vastavalt aine kohta 25-50% endale. Podobedi ja Dronini jõudnud tulust sai suurema nutsu Podobed, Dron pidi leppima 40%ga. See raha jagati aga loomulikult alles peale oma varustajatele tasutud võlgnevusi.

Samal ajal, kui värvati ka Isajevski, läks Droni ja Podobedi duol äri üsna hästi käima. Droni poole pöördus isik, kes soovis hakata poole kilo kaupa amfetamiini ostma. Esimene diil tehti samal suvel Tallinna loomaaia juures ning kauba eest maksis huviline 2500 eurot. Kokku tegid mehed samasisulist kaupa paari kuu jooksul kolmel korral.

2017. aasta jaanuaris võeti kamraad Isajevski kinni. Kinnipidamisel leiti tema valdusest 46 grammi amfetamiini sisaldavat pulbrit, millest alla viiendiku oli puhast kraami, natuke üle kolme grammi marihuaanat ning pisut alla grammi pulbrit, millest kolmandik oli kokaiin. Lisaks veel 132,5 MDMA-d sisaldavat tabletti.

Dronile ja Podobedile ei läinud aga Isajevski vahele jäämine suuremat korda, sest raha lõhnas paremini kui trellid. Nimelt tegi varasemalt poole kilo kaupa amfetamiini ostnud huviline pakkumise, millest võimatu keelduda - 8000 euro vastu kilo amfetamiini, mille Podobed ja Dron pidid ise üle piiri Soome toimetama.

Podobed ja Dron ei pidanud kaua mõtlema - Isajevskilt oli konfiskeeritud kõva raha eest aineid ja nüüd oli mees neile võlgu. Isajevski sai seega ettepaneku vedada kilo amfetamiini Soome, millega pidi kustuma tema võlgnevus Podobedi ja Droni ees. Mehe õnnetuseks võeti ta terminalis vahele. Sama laevaga Soome sõitma pidanud Dron nägi läbiotsimist pealt ja saatis Podobedile SMS-i: "väga sant film".

Isajevskil läks isegi hästi - paar päeva varem oli üks teine Podobedile võlgu olev härra saanud võla pärast füüsiliselt noomida. Prokuratuur nimetab seda väljapressimise episoodiks.

Nimelt leppisid viiendal märtsil Podobed ja Dron kokku veel ühe kamraadi Aleksei Petroviga, et õhtul võiks minna Tatari tänaval asuva Loca baari ette ühelt mehelt võlga välja nõudma. Podobed väitis, et seal on üks BMW´ga mees, kes teda pool aastat tagasi millegiga ei aidanud ja selline asi peaks olema väärt 2000 eurot.

Baari ees peksti ohvrit pähe ja kehasse. Seejärel surus kolmik ohvri tema enese BMW tagaistmele, kus võlanõudjad panid talle pähe spetsiaalselt väljapressimise jaoks kaasa võetud kangast koti. Bemariga sõideti Tatari tänavalt minema ja sõidu ajal nõuti ohvrilt 2000 euro tasumist.

Autos sai ohver tugevalt peksa - löödi pähe, näkku ja jälle kehasse. Lisaks marrastustele ja verevalumitele näos murti mehel kolm roiet vasakul küljel koos vasakpoolse õhkrinnaga. Säärane vigastus on eluohtlik. Mees jäeti oma auto tagaistmele Sakala tänaval, kus kolmik ise lahkus. Sealt leidsid ohvri kaks möödujat, kes toimetasid ta haiglasse.

Aasta varem käis Podobed Järveotsa teel asuvas baaris võlga nõudmas Andrei-nimeliselt meesterahvalt, kes talle poolteist aastat tagasi kümne grammi kokaiini eest 800 eurot võlgu oli jäänud.

Paar hoopi pihta saanud Andrei pages peagi baari kööki, kuid Podobed ei jätnud jonni ja järgnes talle. Andrei lahkus köögist parema silma hematoomi ning silmakoopapõhja murruga. Laubal olid tal marrastused ja parema kulmu all veel haav.

Tänavu 23. märtsil peeti Podobed ja Dron kinni. Nende valduste läbiotsimisel leiti veel viis detonaatorit, mida nad ebaseaduslikult olid omanud. Podobedil oli veel mingil põhjusel tema Õismäel asuvas korteris ebaseaduslikult öösihik.

Harju maakohus mõistis Podobedi täna eelpoolnimetatud episoodides süüdi ja määras ta kümneks aastaks vangi. Lühimenetluse tõttu lühendati seda aga kolmandiku võrra ja mees pääseb vabadusse kuue aasta ja kaheksa kuu pärast. Menetluskuludena tuleb tal tasuda 6500 eurot, teatas kohtu pressiesindaja Anneli Vilu.

Andrei Dron sai liitkaristusena kaheksa aastat vangistust, kuid pääseb samal põhjusel välja viie aasta ja nelja kuu pärast. Menetluskuludena peab ta tasuma napilt alla 6000 euro.

Artjom Petrov, kes võeti kampa, kui mindi Tatari tänavale raha välja nõudma, sai lisaks väljapressimisele sarnaselt ülejäänud seltskonnale karistada ka narkootikumide suures koguses käitlemise eest, mille oli ta toime pannud koostöös sõbrapoiss Sergei Kovaltšukiga. Petrov on trellide taga neli aastat ja neli kuud. Petrovi kamraad Kovaltšuk vabaneb Petrovist neli kuud varem.

Õige kergelt pääses tänavadiiler Semjon Isajevski, kes pääseb tingimisi kolmeaastasest vangistusest, kui ta ei pane nelja aasta jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Lisaks suures koguses narko käitlemisele jäi ta patuseks ka kanepi kasvatamises.