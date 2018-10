Väljakutse otse "puurist": välijuht selgitab, kuidas lausjoobes tartlane endale politseibussi politsei kutsus

Reedel oli PPA nn politseimaraton, kus ööpäeva jooksul anti meedia vahendusel teada väljakutsetest. Eredalt torkas silma näiteks järgnev: "helistas teataja Tartust ja rääkis, et on kuskil puuris kinni. Selgus, et politsei toimetab helistajat parasjagu arestimajja."

Delfi uuris, mis täpsemalt juhtus. Tartu välijuht Andrei Ivahnenko ütleb, et oli reede hilisõhtul paarimehega parasjagu patrullsõidul Tartu südalinnas, kui Küüni tänaval pöördusid nende poole juhuslikud inimesed ja andsid teada, et sealse kiirtoidukoha juures on kaks väga purjus meest, kes ei allu töötajate korraldustele, tülitavad läheduses viibinud inimesi ning häirivad teisi söögikoha kliente.

"Toidukoha juurde jõudes üks meestest magas, teine tüütas ümbritsevaid inimesi. Politseinike nähes muutusid mõlemad mehepoegadest aga ülimalt agressiivseks ning ei allunud enam ka meie antud korraldustele. Kontrollisime mehed üle ning omamata ühtki ohtlikku eset paigutasime agressiivsed mehed kahte eri politseisõidukisse," jätkab ta.

Kuivõrd mehed oli mõlemad tugevas joobes, ei adunud ümbritsevat ega saanud aru mis nende ümber toimub, viidi nad nii nende endi kui ka ümbritsevate inimeste heaolu tagamiseks arestikambrisse kainenema. "Teel kainestusmajja üks joobes meestest politseibussi kongist selle infokõne ka tegi. Et politseitöö on pidev suhtlus linnas liikuvate patrullide ja häirekeskuses paikneva politsei korrapidaja vahel, siis olid ametnikud juba ühes infovoos, ning vahetult enne keskööd häirekeskusele laekunud infoteadet ühtki lisapatrulli kontrollima ei saadetud."