Valitsus otsustas Patarei merekindluse enampakkumisel müüki panna

Ministri sõnul on Patarei hoonekompleksi vastu huvi tundnud ka mitmed muuseumid. „Patarei hoonekompleks on Eesti üks võimsamaid ehitis- ja ajaloomälestisi, millele teemakohase rakenduse leidmist on arutatud juba ligi 20 aastat. Oma ettepanekud on esitanud ka erinevad muuseumid. Valitsus otsustas, et ühte tiiba tuleb kommunismikuritegude muuseum ning kohustas justiitsministeeriumi sõlmima RKASiga üürilepingu. Huvi on tundnud näiteks ka Eesti Sõjamuuseum ja mitmed teised. Ega lõplikult ei ole ükski idee laualt maas. Läbirääkimisi tuleb jätkata ja tulevikus võiks Patareis kindlasti pinda leida ka teistele muuseumidele,“ ütles minister.

Merekindluse kompleksi uuel omanikul tuleb see kuue aasta jooksul renoveerida ning rajada mereäärne promenaad.