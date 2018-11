Valgas pereisa surmaga päädinud konflikt sai alguse lihtsast sigareti küsimisest. Hoope sai lisaks hukkunule veel mitu inimest

Valga Voorimehe pubi Foto: Marko Nõmmik

Möödunud laupäeval lõppes Valgas kähmlus Voorimehe pubi juures sellega, et 37-aastane mees suri. Kuriteos kahtlustatav 17-aastane noormees ütles kohtu ees seistes, et kahetseb, et kõik nii lõppes.