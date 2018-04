Valgas kadus kaks väikest last. Politsei leidis pisikesed, kui nad olid teel poodi

„Süda on rahul ja meel hea, sest meil õnnestus kiirelt üles leida koduõuelt kadunud kaks pisikest tüdrukutirtsu,” teatas sotsiaalmeedias Lõuna prefektuur.

Valga politsei sai täna lõuna paiku äreva teate, et Valga linnas on koduõuest ootamatult kadunud kaks pisikest tüdrukut, üks neljane ja teine viiene. „Sellise väljakutse saades jätame katki kõik parasjagu käsil oleva ning püüame teha endast oleneva, et pisikesed ohtu ei satuks,” tõdes politsei.

Sündmuskoha poole suundunud patrullpolitseinikud muretsesid ennekõike, et lähistele jääv Pedeli jõgi võis lapsi ahvatleda ning nõrgale jääle minnes on laste elu suures ohus.

Teel sündmuskohale märkasid patrullpolitseinikud Raili ja Gaido äkki kaht pisikest tüdrukut, kelle reibas samm jutustas, et nad ei eksle niisama, vaid neil on kindel plaan kuhugi pärale jõuda. „Teadsime, et tüdrukutel on seljas punast värvi riided ja kui eemalt kaht pisikest punast täpikest lähenemas nägime, läks südame alt kohe soojaks. Ohkad kergendatult, et lastega on kõik hästi,“ kirjeldas Raili.

Politseinikud võtsid kohe tüdrukud oma hoole alla ning selgus, et lapsed olid otsustanud koduõuelt lahkuda selleks, et minna poodi.

„Koduõuel mänginud lapsi jälgiti ning räägiti, et kaugemale sealt minna ei tohi. Lapsed on aga uudishimulikud ning arvestama peab, et hetkeemotsiooni ajel võivad kokkulepped neil ununeda,“ rääkis patrullpolitseinik Raili.