Valgas hukkus küünlast süttinud korteripõlengus eakas naine

Laupäeva hommikul kell 5.28 teatati, et Valgas Tööstuse tänaval on kortermaja koridoris suits. Kohale saabunud politseipatrull alustas hoonest elanike evakueerimist. Päästjad selgitasid, et kolmanda korruse ühetoalises korteris põleb tugitool. Põlengu kuumusest olid toas lõhkenud mõned deodorandipudelid ning toimunud põlengugaaside järsk süttimine, mis oli lahti paisanud korteri ukse.

Päästjad leidsid diivanilt vanema naisterahva, kes ruumidest välja toodi ja kiirabile üle anti. Paraku suri naine saadud vigastustesse päeval haiglas. Tulekahju kustutati kella 6.26-ks. Kogu korteri sisustus sai kuuma- ja veekahjustusi.

Kohal käinud menetlusinspektori hinnangul põhjustas tulekahju hooletus küünla kasutamisel, millest oli süttinud tugitool ning selle ümbruses olnud esemed.

Päästeamet juhib tähelepanu, et küünlad tuleb asetada kindlalt mittesüttivale alusele, eemale kardinatest ja teistest kergestisüttivatest esemetest nagu pehme mööbel, riidest katted, plastmassist korpusega kodutehnika, riiulid ja muu.

Lõunaeestlaste jaoks on jooksev aasta olnud tulesurmade poolest viimase kolme aasta tõsiseim. Tulekahjudes on hukkunud 13 inimest, mis on üle kolmandiku Eesti tulesurmade koguarvust, mis on 32. Hukkunutest 11 olid pensioniealised inimesed.

Eelmisel ja üle-eelmisel aastal oli Lõuna-Eestis tulesurmasid mõlemal korral kokku 11.