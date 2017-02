Valgamaal hukkus veoauto alla jäänud mees

Täna õhtupoolikul juhtus Valgamaal raske liiklusõnnetus, milles hukkus veoautolt löögi saanud ja selle alla jäänud mees.

Helme vallas Võru–Kuigatsi–Tõrva maantee 66. kilomeetril juhtunud liiklusõnnetusest teatati häirekeskusele kella 17.30 paiku. Esialgse info kohaselt liikus haagisega veoautot Volvo juhtinud 54-aastane mees silla suunas, mis ületab Väike-Emajõge. Silla servas nägi veokijuht liikumas inimest, kellest möödumise eel võttis enam tee vasemasse serva. Sellest hoolimata sai inimene seni tuvastamata põhjusel veokilt löögi, jäi raskeveoki alla ning hukkus sündmuskohal. Mehe isik on veel tuvastamisel, teatas Lõuna prefektuuri pressiesindaja.

Haagisega veok jäi sõiduteele ning selle juht viga ei saanud. Politsei selgitas, et veoautot juhtinud mees omas vastava kategooria sõiduki juhtimiseks õigust ning oli kaine. Õnnetuses hukkunud mehe kainus selgitatakse ekspertiisis. Veoki rehvid vastasid nõuetele ning sõiduk oli tehniliselt korras. Õnnetuse juhtudes oli väljas valge ning nähtavus hea. Teeolud on üle Lõuna-Eesti libeduse tõttu olnud ja on jätkuvalt keskmisest raskemad.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk kirjeldas, et politsei leidis sillalt arvukalt mehe jalatsijälgi. „See selgitab, et mees ei olnud liikvel ühest sihtpunktist teise, vaid püsis järjekindlalt ja mõnda aega sillal. Mehe sõiduauto leidis politsei ühe lähipiirkonnas olnud motelli parklast. Majutusasutuse töötajaid küsitledes selgus, et sõiduk oli sinna saabunud täna päeval, kuid selle juht motellis ei viibinud. Mis asjaoludel sattus mees sillale ning traagilisi tagajärgi toonud õnnetusse, seda selgitame edasise uurimise käigus,“ lisas operatiivjuht.

Tänavu on liiklusõnnetustes hukkunud kuus inimest, mullu samal perioodil kümme.