Valgamaal hukkus kortermaja põlengus mees

Eile õhtul hukkus Valgamaal Kalme külas korteripõlengus mees. Põlengu põhjus on veel teadmata, kuid päästjate sõnul puudus korteris suitsuandur.

Lõuna päästekeskusest öeldi Delfile, et päästjad said väljakutse kell 20.37 Valga maakonda Helme valda Kalme külla, kus põles korter.

Kustutustööde käigus tõid päästjad korterist välja hukkunud mehe.

Tulekahju likvideeriti 21.33. Korter sai tõsiseid tulekahjustusi, kortermaja teised elanikud viga ei saanud.

Tulekahju tekkepõhjuse selgitab menetlus, kuid teada on nii palju, et korteris puudus suitsuandur. Päästjad tuletavad kõikidele inimestele meelde, et töökorras suitsuandur on kohustuslik.