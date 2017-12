55-aastane Genaadi, kelle leidmisel palus politsei abi, pöördis eile õhtul ise tagasi Paju pansionaati.

Linna turvakaamera salvestised näitasid, et Gennadi istus üleeile kella 12.30 ajal Valga bussijaamas Tallinnasse suunduva bussi peale ning lahkus kodukandist. Eile õhtul tuli teade, et mehega on kõik korras ning ta on tagasi panisonaadis.