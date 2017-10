Vabaduse väljakul maha lastud mees oli Kristo Käärmanni vend

Täna kella 11 paiku Vabaduse väljakul nugadega vehkinud mees, kes politsei poolt maha lasti, oli Delfile teadaolevalt Transferwise´i kaasasutaja ja tegevjuhi Kristo Käärmanni vend Jaanus.

Jaanuse sotsiaalmeediast nähtub, et mees hakkas oktoobri viimastel päevadel postitama paranoilisi postitusi, muuhulgas on näha, et kevadel võttis sama mees end Riigikogu hoone ees alasti.

Facebooki ja Twitteri vahendusel on noamees kuulutanud, et inimesed on programmeeritud ja kontrollitud. Ööl vastu eilset on ta ka kuulutanud, et kogu tema perekond on surnud ja palus sellele tähelepanu pöörata. Muuseas ta kuulutas ka: "paistab, et viimset õhtusööki ei ole."

Delfiga suhelnud inimesed, kes Jaanust teadsid, ei ole temaga suhelnud aastaid, ent mõni neist mainis, et säärane käitumine tuli neile ootamatult, sest mees oli pärit korralikust perest ja sellist asja ei oleks ette näinud.

” CIA silmus veetorus, voolava veega. Infinit ylesanne ja rope on hambad. Uurige hobusega maali seal palju stuffi. V. Lootsin, et pere säästetakse aga tundub, et mitte. Cruel. Jaanus Käärmanni postitus Facebookis

Jaanuse koduleheküljelt võib leida pilte, kuidas ta poseerib alasti Riigikogu hoone ees. Kõnealune tegevus leidis aset aprillis. Aktiivsemalt on mees sotsiaalmeedias sääraseid postitusi hakanud postitama alates üleeilsest.