Uskumatu! Joobes mees heiskas Viljandis haakristiga lipu

Facebook'i grupis "Sind on märgatud, Viljandis" on foto ühest Viljandis Allika tänaval asuvast eramust, kus küljes lehvib punane haakristiga lipp.

24. märtsi päeval sai politsei teate, et Viljandis Allika tänaval on ühele majale heisatud punane haakristiga lipp. Politsei võttis ohu tõrjumiseks lipu hoiule ning selgitas muuhulgas, et selle heiskas nähtavate joobetunnustega majaomanik.

Viljandi politseijaoskonna välijuht sõnas, et kuna selline sümbol avalikus ruumis võib õhutada korrarikkumistele ja mõjuda teistele häirivalt, siis eemaldatakse sellised sümbolikandjad just ohu tõrjumise eesmärgil. „Kahetsusväärne on, et leidub inimesi, kes sellist ohtu sihilikult ise esile kutsuvad,“ sõnas ta ning pani juhtunu suuresti selle arvele, et teo taga seisis nähtavate joobetunnustega inimene, kes oma käitumise võimalikke tagajärgi ei adunud.

Postituse kommentaariumis on aga vastakaid arvamusi, on ka neid, kes leiavad, et tegu on igati normaalse ja väärika teoga, ent ka neid, kes laidavad nii tegijat kui haakristiga lipu heiskamist.