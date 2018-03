USAs suri 17-aastane Eesti neiu, kes oli kohalikus koolis vahetusõpilane. Surma põhjus siiani teadmata

18. märtsil kohaliku aja järgi kell 15.30 sai USA Utah’ osariigi Wasatchi maakonna häirekeskus kõne, milles öeldi, et kohalikus keskkoolis käiv Eestist pärit 17-aastane vahetusõpilane Anica Juur leiti mittehingava ja mittereageerivana. Tüdrukut kahjuks elustada ei õnnestunudki.

Šerifiabi Jared Rigby sõnul surma põhjust veel teada ei ole. Küll öeldakse, et midagi kriminaalselt kahtlast surma puhul pole, välistatakse ka enesetapp, vahendab väljaanne Wasatch Wave.

Rigby sõnul on räägitud Anica isaga Eestis ning perekonnaga tehakse koostööd kõige vajaliku korraldamiseks. Ka Eesti välisministeerium on juhtunust teadlik.

Anica on oma internetilehel kirjutanud, et USAs õppimine oli tema suur unistus. "Ameerikasse soovin minna seetõttu, et oleksin tulevikus haritud ja laia silmaringiga inimene, kellel oleks võimalus Eestis edukaks saada," kirjutas neiu, kui reisi jaoks rahalist toetust kogus.

Ta märkis, et ta hobideks on näiteks tantsimine, ujumine, kergejõustik ning vehklemine. "Loomult olen sõbralik, julge ja lahke inimene," lisas ta. Augustis oleks ta tähistanud 18. sünnipäeva.

Veebilehel Go Fund Me on alustatud raha kogumist tüdruku surnukeha Eestisse toomiseks. "Anica Juur oli vahetusõpilane, kes külastast Utah't Eestist. 18. märtsil suri Anica äkki veel kindlaks tegemata põhjustel. Anica vanemad on teel ja vajavad abi tema koju viimiseks. Selle südant murdva tragöödia äkilise iseloomu tõttu on kulud suured. Vaatame, mida me saame teha selle vaese perekonna aitamiseks sellel raskel ajal," öeldakse üleskutses.