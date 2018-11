USA-s kümnete miljonite dollarite väljapetmises süüdistatav küberpätt vahistati Eestis

Lauri Laugen toimetaja RUS 1

Küberrünnak Foto: Kacper Pempel, Reuters/Scanpix

USA föderaalprokuratuur teatas teisipäeval, et vene häkkerid on petnud USA ettevõtetelt välja kümneid miljoneid dollareid keeruliste digitaalse reklaami skeemidega. Sellega seoses on üks kahtlusalune vahistatud ka Eestis.