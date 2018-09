Urmas Reinsalu: saripedofiilide osas peab riik olema resoluutsem! Tulevikus saab neid karistada eluaegse vangistusega

"Selleks tuleb karistusõiguslikult nende kohtlemiseks luua uus raamistik," ütleb ta.

Justiitsministeerium on esitanud Riigikogu menetlusse karistusseadustiku muutmise seaduse seaduseelnõu, mis tuleb arutusele sügisel, ning mis näeb ette kolme põhimõttelist muutust.

"Esiteks, nähakse ette, et tulevikus saab saripedofiile hakata karistama eluaegse vangistusega," rõhutab ta. "Teiseks, nähakse ette, et korduvate pedofiilide osas peab rakendama kohus kohustuslikku vangistust. Kolmandaks, nähakse ette, et saripedofiilide osas, kes on oma kogu karistuse vanglas ära kandnud, peab kohus rakendama kohustuslikku karistusjärgset käitumiskontrolli."

Lisaks plaanib ministeerium täiendavaid menetluslikke abinõusid, et tõkestada korduvalt seksuaalkuritegusid sooritanud isikute rünnakuid laste vastu.

Delfi kirjutas, et täna algas Pärnu maakohtus istung varem korduvalt vägistamise eest vangis istunud mehe üle, keda seekord süüdistatakse 10-aastase tüdruku seksuaalses väärkohtlemises, samuti oma abikaasa süstemaatilises peksmises.