Urmas Reinsalu: riigikogu koosseis võiks olla väiksem! Kirjutaks sellele kohe alla

Valitsuse pressikonverentsil kerkis üles teema, kas ja kuidas peaks riigikogu töökorraldust muutma.

Reinsalu sõnas, et kindlasti pole lahendus see, et veel ametnikke palgatata. "100 nõunikku juurde pole vaja, pole tubegi Toompeal," arutles ta.

Ta viitas, et riigikogu liikmete arv pole tasakaalus Eesti rahvaarvuga. "Lahendus oleks, et parlamendi koosseis võiks olla väiksem. Ma kirjutaks sellele sada protsenti alla."

Teatavasti on riigikogus praegu 101 liiget. Järgmised valimised toimuvad tulevad aasta 3. märtsil.