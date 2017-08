Urmas Reinsalu kooseluseadusest: Mikseril pole silmas mitte pind, vaid Tallinna teletorn

Valitsuskoalitsiooni kahe väiksema osapoole liikmed, sotsist välisminister Sven Mikser ja IRL-i liige, justiitsminister Urmas Reinsalu peavad omavahel avalikkuse ees sõnasõda.

Eelmisel nädalal soovitas justiitsminister Reinsalu toetada EKRE seaduseelnõud, mis muudab kehtetuks kooseluseaduse, täna avaldas Sven Mikser arvamust, et selliseid avaldusi kutsub esile IRL-i hirmsasti langev reiting ja sellest tingitud soov populistlike karjatuste abil pildis püsida. Allpool olev tekst on Reinsalu vastus Mikseri analüüsile.

Vastan kolleeg Sven Mikseri ärevusele, kes heidab mulle ette juriidilist häma seoses kooseluseadusega.

Just seaduse vastuvõtjate hämamine (et mitte öelda eksitamine või suisa valetamine) ongi tänase õigussegase olukorra tekitanud. Kõigepealt väideti, et see seadus hakkab reguleerima 100 000 paari suhteid, kes täna on vabaabielus. See ei vasta tõele.

Siis väideti, et see ei puuduta kolmandate isikute laste lapsendamist. Ka see ei vasta tõele.

Siis väideti, et sel seadusel pole midagi pistmist abieluga. Ka see ei vasta tõele, sest sisuliselt püüti õiguskorda tuua paralleelabielu

mõiste. Avaliku kriitika hirmus ei juletud seda otsesõnu öelda, vaid asuti liikuma samm-sammulise „kavala“ õigustrikiga, muutes kooseluseaduse banaanikooreks, kus tegelikud materiaalõiguslikud suhted oleksid asetatud nn. rakendusaktidesse.

Lõpptulemus on tähelepanuväärne õiguslik ebaselgus, mille puhul ei suuda relevantselt hinnata, millised õigussuhted kehtivad ja millised mitte, ka projekti autorid ise. Nüüd on kohtutel kõvasti tööd ja kohus peab ise tuletama seadusandja tahet.

Nii et hämamisega on tegeletud küll roppu moodi ja pikka aega. Ja paraku, hea valitsuskaaslane, selles juhtumis on sul silmas mitte palk, vaid lausa Tallinna Teletorn. Asi on tegelikult lihtne: õigusselgusetusele ei saa ehitada stabiilset õiguskorda.