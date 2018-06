Üleriigiline maojaht: Tartumaal kadunud boa juhtum jõudis ka valitsuse lauale

Valitsuse pressikonverentsil peatus justiitsminister Urmas Reinsalu pikalt sellel, et loomaomanikud peavad oma lemmikutel silma peal hoidma.

Küsimus kerkis täna päevakorda, kuna uudistes oli palju juttu sellest, et üleeile õhtul läks Uhti külast Malmi talust kaduma kahemeetrine boa. Madu olevat plehkat teinud grillpeo ajal.

Reinsalu sõnas, et on suvi ja inimesed liiguvad palju lemmikloomadega ringi, ent alati tuleb arvestada, et loomaomanik peab vastutama, et loom ei tekitaks kahju teiste inimeste tervisele või varale.

Ta viitas, et see kehtib nii kasside, koerte kui eksootilisemate lemmikute puhul. Kui seadusi rikutakse, ootab ees ka karistus. "Kui kellegi elu ja vara ohtu seatud, siis võib olla ka kriminaalvastutus," ütles ta.

Madu leiti üles kella 13 paiku.