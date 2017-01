Ülemust ja tema kolmeaastast tütart süüdata üritanud eestlased ei saanud Lääne-Austraalia kohtult soovitud karistuse leevendust

Lääne-Austraalia kohus jättis novembri lõpus rahuldamata kahe eestlase kaebuse ning jättis jõusse vanglakaristused, mille alama astme kohus mõistis neile ülemuse auto süütamise katse eest.

Kohus mõistis möödunud aasta jaanuaris süüdi 26-aastase Kasper Käoküla ja tema 30-aastase venna Kuldar Käoküla, kes üritasid 2014. aastal panna Austraalias põlema autot, milles oli nende ülemus ja tema kolmeaastane tütar.

Lääne-Austraalias maasikafarmi töödejuhatajaga tülli läinud Kasper ja Kuldar Käoküla pandi vangi inimelude ohustamise eest, sest nad üritasid meest koos tema tütrega autos põlema panna.

Eestlased töötasid Albany lähedal Denbarkeri farmis ehitustöödel. 2014. aasta veebruaris parkisid nad oma auto vähekäidavale teele ja kui töödejuhataja Haidary auto kinni pidas, et uurida, kas mehed vajavad abi, valasid nad tema sõiduki kütusega üle ja püüdsid seda välgumihklitega süüdata. Autos oli sel ajal Haidary ja tema kolmeaastane tütar. Neil õnnestus pääseda.

Haidary ei osanud selgitada, miks kaks eestlast niimoodi käitusid, aga kuritegu pandi toime pärast seda, kui ühe mehe pruut farmis tööd ei saanud.

Kasper Käoküla mõisteti kuueks aastaks ja kaheks kuuks vangi, Kuldar Käoküla viieks aastaks ja kaheksaks kuuks. Kohtuotsuse kohaselt võivad nad vabaneda vandlast 2019. aastal, misjärel nad tõenäoliselt saadetakse riigist välja.

Vennad kaebasid kohtuotsuse edasi, märkides, et tõendid ei kinnita, et kellegi elu oleks olnud reaalselt ohus. Mehed pidasid neile määratud vanglakaristuse pikkust liiga karmiks, kirjutab Perth Now.

Lääne-Austraalia kohus leidis, et varasemalt mõistetud karistus ei ole põhjendamatu ega liiga karm. «Kuigi autole valatud bensiin ei süttinud ja keegi ei saanud füüsilisi vigastusi, mõjus rünnak ohvrile ja tema perekonnale psüühiliselt väga rängalt,» põhjendas kõrgema astme kohus mullu jaanuaris mõistetud otsuse muutmata jätmist.