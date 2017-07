Üle tosina võistkonna paneb kolmepäevasel Põrgupõhja retkel oma ellujäämisoskused proovile

Täna startival Põrgupõhja Retkel läheb üleelamisoskusi ning metsavennatarkusi proovile panema üle tosina võistkonna.

"Põrgupõhja retk sai kunagi ellu kutsutud sihiga hoida üleval mälestust Eesti vastupanuliikumisest, mistõttu on võistlusel toimuv tihedalt läbi põimunud metsavennaelu erinevate tahkudega," selgitas retke tagamaid võistluse peakorraldaja Martin Andreller.

Võistlejad moodustavad võistluse ajaks üksiku metsavendade salga, kelle põhiülesandeks on kolme päeva jooksul liikuda varjatult ja etteantud ajagraafikus, läbides erinevaid kontrollpunkte ning täites nendes mitmesuguseid ülesandeid.

"Peamised ülesanded kontrollpunktides on seotud ellujäämistarkustega, kuid on ka üllatusi ajaloo valdkonnast," rääkis Andreller. "Kindlasti on trassil ka takistusrada, täpsust ja teravat silma nõudvaid ülesandeid ning üht-teist põnevat veel," lisas ta.

Kolmepäevase jõukatsumise pikkus on ligi 90 kilomeetrit, kuid tõenäoliselt osutub läbitud distants paljudel pikemaks, sest rajal tegutseb ka vastutegevus, mis ei luba võistlejatel liikuda mööda teid,

vaid sunnib neid otsima alternatiivseid marsruute.

Andrelleri sõnul võistlejatel lihtne ei saa kindlasti olema, sest maastik trassil on mitmekesine ning sunnib võistlejaid kõvasti pingutama. "Raskust lisab võistlusele ka ilmastik, mis juuli alguses võib olla väga vaheldusrikas, ulatudes kõrvetavast kuumusest väga karastavate temperatuurideni," ütles Andreller.

Põrgupõhja retk algab täna Sillaotsa talumuuseumis kell 8 ning lõppeb parimate autasustamise ning sõjaajalooklubi Front Line'i näidislahinguga laupäeval kell 20.00 Kassivõllimäel Eidaperes.

Esimesed võistkonnad hakkavad aga finišisse jõudma juba kell 16.

Lisaks toimub laupäeval, 08. juulil alates kell 11 seal samam Kassivõllimäel Kaitseliidu kooli elanikkonnakaitse koolituspäev, kus oma ala eksperdid tutvustavad erinevaid elanikkonnakaitsega seotud teemasid alates kriisivarustusest kodus ning lõpetades elektri ja vee tootmisega kodus.

Põrgupõhja retke peakorraldaja on MTÜ Põrgupõhja Risti Selts, keda

toetavad Kaitseliidu Rapla ja Pärnumaa malevad.