Üle 14 aasta tagasi mõrva sooritanud mehed pandi pikaks ajaks trellide taha

Harju maakohus mõistis täna röövmõrvas süüdi Dmitri Prokofjevi ning Anatoli Plutahhini ja määras ühele karistuses 13-, teisele 14-aastase vanglakaristuse, teatas Harju maakohtu pressiesindaja Anneli Vilu.

Loo teeb kurioosseks tõik, et ühe mehe surmaga lõppenud rööv toimus juba pea 15 aastat tagasi ning tuli päevavalgele alles eelmise aasta aprillis, kui Prokofjevi antud DNA proov klappis vana mõrvalooga.

Süüdistuse kohaselt läksid Prokofjev ja Plutahhin 2003. aasta 17. augusti õhtupoolikul Tallinnas Peterburi maanteel asuvasse Hausbergi baari. Neil kaasas olnud spordikotti oli peidetud poolemeetrine kummeeritud nui. Mehed olid sel kellaajal baaris ainukesed kunded, lisaks neile olid seal ainult soomlastest baariomanik ja tema sõber. Peale kohvi joomist asusid Prokofjev ja Plutahhin rünnakule.

Süüdistuse kohaselt ähvardasid mehed soomlasi püstolisarnase esemega ning peksid nuiaga. Seejärel sidusid nad soomlased kinni ning röövisid kassast sularaha, alkoholi ning sõitsid ohvrite autoga minema.

Baariomaniku sõber sai peksmises raskelt viga ning suri mõned päevad hiljem haiglas.

Kriminaaluurimine tulemusi ei andnud kuni tänavu kevadel õnnestus kohtuekspertiisi instituudil leida DNA kattuvus kuriteopaigast võetud proovidega.

Loe 2003. aastal juhtunud sündmuse ja hiljem mõrvarite tabamise kohta lähemalt siit.

Kohus tunnistas Dmitri Prokofjevi süüdi röövimisega seoses mõrva toimepanemises ning karistuseks mõisteti talle 13 aastat vangistust.

Kohus luges mõistetava karistusega kaetuks karistuse, mis oli D.Prokofjevile mõistetud Harju Maakohtu 09.05.2017 otsusega (3 aastat vangistust, millest eelvangistusena kandis 3 kuud ja 10 päeva ning 2 aastat 8 kuud ja 20 päeva vangistust jäi kanda tingimisi 3-aastase katseajaga).

Eelvangistus loeti karistusaja hulka ning Prokofjevile mõistetud vangistuse alguseks loeti 30.05.2017.

Kohus mõistis menetluskuludena Anatoli Plutahhinilt välja kokku 2 818,40 eurot, s.o. eeluurimisel määratud kaitsjale makstud tasu 168 eurot, ½ kõigist ekspertiiside tegemise kuludest 1400,40 eurot ja süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha 1 250 eurot.

Dmitri Prokofjevilt mõisteti välja kokku 2 650,40 eurot, sh ½ ekspertiiside tegemise kuludest 1 400,40 eurot ja sundraha 1 250 eurot.

Otsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates päevast, mil otsus on pooltele kättesaadav. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb teatada 7 päeva jooksul.

Motiveeritud otsus koostatakse vaid pärast apellatsiooniteate saamist ning on kättesaadav kohtu kantseleis 15-ndal päeval pärast apellatsiooniteate esitamist ning saadetakse vahistatud süüdistatavale.