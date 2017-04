Ulatuslikud liiklustalgud tõid karistuse 231 juhile

Eile hommikust täna hommikuni toimunud liiklustalgutest võtsid osa 264 politseinikku, kes vestlesid 823 juhiga ning karistasid 173 kiiruseületajat. Muid rikkumisi oli 58.

Kokku jõudsid korrakaitsjad rohkem kui 900 paika, kontrollisid rohkem kui 1400 sõidukit. "Aitäh kõikidele, kes andsid meile murest teada. Ka sel korral saime enda jaoks informatsiooni, kuhu on vaja tähelepanu pöörata ka pärast talguid," ütles politsei- ja piirivalveameti politseikapten Sirle Loigo.

Politseikapteni sõnul puutusid korrakaitsjad kokku inimestega, kellel oli hea meel kodukoha ümbruses mundrikandjaid näha ja kes enda poolt maha märgitud paigas ise kiirust ületasid. "Loodan, et eilne aitas pöörata tähelepanu kiiruse ohtudele ning kõik, kes eile puutusid kokku politseinikega, mõtlesid ka oma käitumise tagajärjele," rääkis Loigo.

Loigo märkis, et suur kiirus pole ainult politseinike mure ja mure saab leevendust vaid ühiselt pingutades. "Kui teie elurajoonis on kiirus probleemiks, on üheks võimaluseks kogukonnaga maha istuda. Elanikud peaksid omakeskis kokku leppima, et piirkiirusest peetakse kinni. Eilnegi talgutepäev näitas, et enamik elurajoonides patustajaid olid elanikud ise," rääkis Loigo, kuidas inimesed saavad panustada elukeskkonna turvalisemaks muutmisesse.

Harjumaal selgitati pea 300, Tartumaal rohkem kui 180, Ida-Virumaal 65, Läänemaal 67 ja Viljandimaal rohkem kui poolesajale juhile, miks tema kiiruseületamine on ohtlik. Rahalise karistuse said pea 40 Harjumaa, 30 Tartumaa, 27 Lääne-Virumaa, 19 Läänemaa ning Ida-Virumaa ning kuraditosin Viljandimaa roolikeerajat. Peale liigse kiiruse registreeriti ka 58 muud rikkumist.