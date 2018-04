Üks foto läks paarikesele maksma 300 eurot: piirivalvurid pidasid kinni piiriposti juures pilti teinud mehe ja naise

Ta märkis, et inimesed rikuvad nõudeid lootuses, et keegi ei näe, kuid piirivalvurid jälgivad pidevalt valveseadmetega ja patrullide käigus piiriäärsel alal toimuvat. „Kui inimene reegleid eirab ja uudishimust siiski keelualale piiripostiga pilti tegema läheb, võib see foto kalliks maksma minna,“ nentis ta. Riigipiiri seadus sätestab, et ajutise kontrolljoone ületuse eest võib määrata kuni 800-eurose rahatrahvi, ka aresti.

Soojemate ilmade saabudes ja turismi elavnedes on piirivalvuritel käed ja jalad tööd täis külalistega, kes kohalikke olusid ei tunne ning piiriäärsel alal liikumise nõudeid eiravad. Näiteks mullu tuvastasid piirivalvurid kagupiiril 38 ebaseadusliku piiriületuse juhtumit, millega seoses peeti kinni 59 inimest.