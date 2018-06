Üheksa-aastase tüdruku autosse tirinud ja seejärel metsatukas vägistanud mees sai abi riigikohtust: varasemad kohtuotsused tühistati, karistus vähenes märgatavalt

Maakohtu otsuse peale esitas apellatsiooni süüdistatava kaitsja vandeadvokaat Margus Viira, kes taotles maakohtu otsuse osalist tühistamist ja süüdistatavale kergema karistuse mõistmist. Ringkonnakohus leidiski, et liitkaristus peaks olema 10 aastat vangistust. Otsuses toodi välja, et Remmelgas kahetses tehtud. "Küll aga nähtub süüdistatava viimasest sõnast, et tal on kahju, et ta muu hulgas kannatanule ja tema perele haiget tegi. Samuti on ta kohtueelsel uurimisel andnud üksikasjalikke ütluseid toimepandu kohta ja väljendanud kahetsust."

Ringkonnakohtu otsuse peale esitas kassatsiooni süüdistatava kaitsja, kes palus tühistada ka ringkonnakohtu otsuse ja mõista süüdistatavale veel kergem karistus. Ta argumenteeris: "Karistuse mõistmisel oleks tulnud arvestada ka asjaolu, et süüdistatava andmekandjatelt ei leitud alaealisi isikuid pornograafilises situatsioonis kujutavat materjali. Samuti tuleb karistuse mõistmisel arvestada, et süüdistatava arusaama kohaselt loobus ta vabatahtlikult astumast kannatanuga vägivaldsesse suguühendusse. Süüdistatav on depressiivne ja on vajanud juba lapseeast psühhiaatrilist abi."

Riigikohus leidis, et kassatsiooni väited ei anna alust kohtuotsuse tühistamiseks. Küll aga tõi riigikohtu kolleegium välja, et nii maakohus kui ringkonnakohus eksisid, kui mõistsid liitkaristuse kahe paragrahvi alusel. Viidatakse, et Remmelga tegevus on kvalifitseeritav ideaalkogumis - maakeeli öeldes, kui ühte tegu võib tõlgendada mitme erineva süüteona (praegusel juhul isiku röövimine ja vägistamine), mõistetakse karistus neist kõige raskema rikkumise põhjal. Selle alusel ongi riigikohtu otsuse kohaselt karistuseks üheksa aastat vangistust.