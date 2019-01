Üheksa-aastase poisi vapper tegutsemine päästis Lõuna-Eestis pimedasse metsa eksinud seitse last

Kuulda oli laste juttu, samas ka nuttu. Eksinud lapsi oli kokku seitse. Tasapisi selgus, et lapsed olid rabas matkal ning matkajuht andis lastele loa enne kojusõitu veidi veel rabaservas omapäi jalutada. Lapsed liikusid aga peatuskohast kaugemale ja kaotasid tagasitee. Nad seiklesid mitu tundi, kuni tuli kõne hädaabinumbrile.

Helistas 9-aastane Stenar: „Me ei tea, kus oleme. Siin on selline pulkadest tehtud rada,“ kirjeldas ta. Taustal oli kuulda teiste laste nuttu: mõni kaebas tühja kõhu üle, teine arvas pimeduses nägevat karu. Lapsed olid hirmul ega teadnud, kas ja mis neist saab.

Politseiga suhelnud 9-aastane Stenar säilitas aga rahu ja püüdis teha nagu soovitati: hoida sõpradega kokku ning liikuda lumes jälgi pidi tagasi esimese pinkide või matkamajaga peatuskohani. Ja nii välistada, et lapsed uisapäisa kaugemasse võpsikusse satuvad. Positsioneerimine andis aimu, et lapsed on Meenikunno rabas. Raadiojaamas väljakutset kuulnud piirivalve kiirreageerijad olid lähistel ning liikusid raba poole. Õhtu oli juba pime ja ilm külm. Kuna Stenari telefoniaku pidavat peagi tühjaks saama, soovitas korrapidaja kõnede vahepeal telefoni põues soojas hoida, et akut säästa. Nii poiss ka tegi.

Piirivalve kiirreageerijad liikusid lastele vastu lootuses leida see peatuskoht või matkamaja, kuhu nad pidanuks tagasi jõudma. Leiti kamp väsinud, kuid rõõmsaid lapsi, kes pandi piirivalvebussi sooja. Kogu lugu võinukski siinkohal õnneliku punkti saada, kui poleks ilmnenud, et kaks last sellest grupist on puudu.