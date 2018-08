Suurem vägivallatsemine hakkas noortekambast pääsenud tüdruku sõnul eelmise aasta sügisel. "Nüüd on kaklemine veel hullemaks läinud, sest on veel rohkem inimesi ja rohkem poisse, kes on nõus raha eest kellelegi peksa andma."

Tüdruk arvab, et varsti ei julgegi keegi enam linna minna, kui käiakse kurikate või nugadega ringi. "Sügise paiku oli üks poiss, kellel oli relv."