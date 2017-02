TV3 VIDEO: Noormees päästis Viljandi järvest kaks tüdrukut uppumissurmast

Mõni päev tagasi juhtus Viljandi järvel õnnetus, kus kaks jääl hüpanud tüdrukut kukkusid läbi jää vette ning pääsesid napilt kõige hullemast.

Lastele appi rutanud Huntaugu lumepargi töötaja Raiko Arak rääkis TV3 "Seitsmestele uudistele", et nägi, kuidas lapsed sõitsid kolmekesi mäest alla. "Siit puude varjust nägin, kus nad vette kukkusid. Haarasin telefoni ja jooksin allamäge," rääkis noormees. "Nad ise muretsesid kõige rohkem sellepärast, et saavad kodus riielda. Üks laps tahtis isegi veel jalanõule järgi minna."

Õnnetus juhtus kaldast vaid paarikümne meetri kaugusel jäätumata veesilma otsas.

"Viljandi järv on selline omapärane järv, neid kohti jagub, kus terveks talveks jäävad teatud kohad, kust on võimalik läbi kukkuda," rääkis vanemoperatiivkorrapidaja Ivo Piir. Need on seotud järve suubuvate jõgede, ojade ja allikakohtadetega, ütles Piir. Need kohad võivad olla ka peaaegu keset järve.

Linnavalitsus on nüüdseks pannud järve äärde ka hoiatavad sildid, mida õnnetuse juhtumise ajal veel ei olnud.

Päästeamet paneb lapsevanematele südamele, et nad teeksid kodus selgitustööd.