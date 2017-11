TV3 VIDEO | Mart Kalvet: narkosõltaste hulgas on ka täiesti tavalisi töölkäivaid inimesi

Psühhotroopsete ainete sõltlaste ühingu LUNEST juhatuse liige Mart Kalvet rääkis Seitsmestes uudistes täna toimunud süstlakorje talgupäevast ja narkosõltuvusest üldiselt.

Kalveti sõnul paneb inimesi narkootikume tarbima vajadus muuta oma elu kiiresti ja tõhusalt paremaks. "Psühhotroopsed ained on väga võimas tehnoloogia kesknärvisüsteemi mõjutamiseks, tujude ja tajude muutmiseks. Kui need ained on halvasti reguleeritud, kui neid aineid tarvitatakse ettevaatamatult, siis on soovimatud tagajärjed kerged tulema," selgitas Kalvet.

LUNESTi juhatuse liige kinnitas, et opioidide igapäevaste tarvitajate seas on ka tavalisi pereinimesi. "Loomulikult on, aga selliste inimestega lähemal suhtlemisel saab üsna kiiresti selgeks, et midagi on valesti, nad vajavad abi ja neil kipuvad ohjad käest ära minema," märkis Kalvet.

"Samas on nende samade ainete tarvitajaid, kes ei ole probleemsed sõltlased, kes ei olegi sõltlased, kes tarvitavad korra nädalas või kuus, kes ei pruugi süstida, aga võivad süstida, ja kellel ei ole probleemi ja kes ei ole ühiskonna jaoks probleem," lisas Kalvet.

