TV3 VIDEO | Kadunud Markkuse ema ei ole lootust kaotanud: äkki mõni vihje viib meid lõpuks ikka pojani

24. oktoobril täitub kaks aastat päevast, kui Võrus jäi kadunuks 17-aastane Parksepa kooliõpilane Markkus Ansberg. Täna alustas Sihtasutus Kadunud koos vabatahtlikega uuesti otsinguid, lootes leida kadunud poisist mingitki märki.

Markkus kadus 2015. aasta 24. oktoobril. "See on ühe teekonna kontrollimine ja välistamine, kui me sealt midagi ei leia. Me otsime temale kuuluvaid esemeid: võtmeid, mobiiltelefoni, jalanõusid, jopet," selgitas SA Kadunud tegevjuht Aare Rüütel.

Lisaks sihtasutusele löövad otsingutel kaasa paarkümmend vabatahtlikku ja loomulikult ka Markkuse ema ja isa. Mõlemad tunnistavad, et lootus laps elusana leida hakkab paraku kustuma, ehkki südames ikka veel usutakse.

Lootust aitab väiksel määral hoida otsimine. "Olgu see vihje teiselpool Eestit või teiselpool piiri Lätis - oleme isegi seal käinud, kuigi see tundub suhteliselt absurdne -, aga kui juba info tuleb, siis ei saa jätta seda kontrollimata, sest muidu jääb piinama, et äkki seekord oleks olnud see õige," ütles Markkuse ema Marika Ossimova.

Markkuse võimaliku asukoha kohta oodatakse informatsiooni numbril 6123000.