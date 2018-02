Tuukrid jätkavad kaubikuga jää alla vajunud mehe otsinguid, kolm hukkunut toodi veest välja eile

Eile vajus Pärnumaal Manija saare ja Munalaiu sadama vahel läbi jää väikebuss, kus viibis kuus inimest. Kaks neist õnnestus päästa, nelja mitte. Eile toodi välja kolme mehe surnukehad, täna hommikul jätkatakse neljanda mehe otsinguid.

Politseist kinnitati hommikul Delfile, et otsingutega jätkatakse pärast kella üheksat. Tuukrid arvestavad võimalusega, et hoovused on surnukeha autosalongist kaugemale kandnud. Otsingutega alustatakse varakult, et kasutada ära valget aega. Samas ka mitte päris varahommikul, kuna järgnevad sammud on vaja läbi planeerida.

Eile lõpetati otsingud kella 21 paiku, kuna tuukrid ei saanud külma vee ning limiteeritud hapnikuvarude tõttu kauem tegutseda.

Tragöödia ohvriks langenud seltskond oli Delfile teadaolevalt teel Manilaiule sugulastele külla. Sõitnud Munalaiu sadamas parvlaevale, sai väikebussi seltskond teada, et see sõidab paari tunni pärast hoopis Kihnu. Väikebuss kihutas laevalt maha ja sadama lähedal mööda eelmise päeva hõljuki jälgi jääle. Veel pühapäeval oli Manija pool olnud vaba vesi.

Pääsenute seas oli Kihnult pärit naine ja Tõstamaalt pärit mees. Nad sõitsid bussiga Opel Vivaro. Õnnetuspaigas on vesi umbkaudu kolme meetri sügavune.

Delfi küsis eile Pärnu politseijaoskonna juhilt Andres Sinimerelt, kas nelja hukkunuga õnnetusest rääkides võib süüdlaseks pidada alkoholi. "Meil on põhjust kahtlustada, et see seltskond oli alkoholi tarvitanud, aga kas ka juht oli tarvitanud, seda me praegu öelda ei saa. Me teeme kõigepealt kindlaks selle, kes roolis oli, me ei tea praegu isegi seda mitte."