Tuttava tapnud politseiniku protsess: naaber nägi politseinikku ohvri peal lamamas

Politsei kiirreageerija Rando Hõlpus tappis prokuratuuri süüdistuse kohaselt sügisel joomingu käigus oma teenistusrelvast juhututtava kontaktlasust rinda ja proovis seejärel kuriteo asitõendeid varjata.

Täna Harju maakohtus alanud istungil süüdistas prokurör 30aastast Hõlpust selles, et varem üksteist mitte tundnud Hõlpus kohtus baaris Jaanus Kahkiga. Baarist mindi edasi Hõlpuse elukohta Majaka tänaval, kus viibiti, kuni toimus kaklus, mille järel Hõlpus oma maja trepikohas Kahki oma teenistusrelvast kontaktlasuga rindkeresse tappis.

Peale tapmist läks Hõlpus prokuröri sõnul oma korterisse, pesi seal käed ära ja vahetas riideid. Tund peale tapmist pidasid politseinikud Hõlpuse kinni tema korteris.

Kahk oli varem karistatud joobes juhtimises, aga mitte vägivallakuritegudes. Prokuröri sõnul näitavad ütlused, et Kahk oli inimesena arg ning vägivalda vältiv, seda ka siis, kui oli joonud.

Hõlpus end süüdi ei tunnistanud. Talle esitatud tsiviilhagiga oli ta nõus. "See oli kole õnnetus," ütles Hõlpus.

Hõlpust kaitsev advokaat Margus Kurmi sõnul tõenditest nähtub, et sündmuskohal toimus rüselus või isegi võitlus. Seega on tema sõnul võimalik, et lask toimus võitluse käigus, ilma, et Hõlpus oleks lasku teadvustanud. "Kui inimene oma tegu ei teadvusta, et ole tegemist teoga karistusõiguse mõistes," ütles Kurm.

Tema sõnul Hõlpus ei põgenenud peale lasku, vaid jäi peale lasku Kahki keha peale magama, seejärel ärkas üles ja läks oma korterisse, kus politsei ta kinni pidas. Pealtnägijaid sündmusel polnud ja Hõlpus Kurmi sõnul toimunut ei mäleta.

Prokurör tutvustas seejärel tehtud ekspertiiside tulemusi. Eksperdi hinnangul toimus Kahki tapnud lask ülevalt vasakult paremale alla eest taha, relvaraua ots oli surutud vastu riietega kaetud rindkeret.

Prokurör rääkis, et püstolile tehtud relvaekspertiis näitab, et sellest relvast tulistamiseks tuleb vajutada päästikule, rakendades piisavat jõudu. "Une pealt magades kannatanu keha peal pole võimalik sellest püstolist lasta," ütles prokurör.

Politsei sai teate sellest, et 41-aastane Kahk on leitud Majaka tänav 44 trepikojast surnuna kell 20.20. Prokurör rääkis mitmest kaamerasalvestisest, milles on näha Hõlpust ja Kahki sõbralikult nii Statoilis kui Araxese alkoholipoes kella 16-18.36 vahel. Kell 18.33 läksid Hõlpus ja Kahk Araxesesse, kus Hõlpus maksis sularahas alkoholipudeli eest.

"Vähem kui poolteist tundi enne Kahki surma olid nende suhted väga head," kirjeldas prokurör koos alkoholi ostmist. Kui politsei Hõlpuse peale üheksat kinni pidas, mõõdeti tal keskmine joove.

Tunnistusi andis täna Hõlpuse naabrimees, kes tuli koos abikaasa, ämma ja naise tädiga samas trepikojas asuvasse korterisse. Nähes maas kahte meest ütles ta: "äkki ei magaks siin". Alumise mehe pea oli verine. Kumbki mees tema jutu peale ei reageerinud, mõlemad olid täiesti liikumatud. Mees läks kiirelt koju ja helistas politseisse.

Tunnistusi andnud Hõlpuse naabrinaine ütles, et nägi kell 20.10-20.12 koju naastes trepikojas kõigepealt lamavat Hõlpust ja seejärel tema all üht tundmatut meest, kelle pea juures oli põrand verine. Naaber raputas Hõlpust, mees vaatas talle otsa, ta silmad vilasid ringi, ta tegi suu lahti, aga midagi ei öelnud. Kui Hõlpuse püstol seejärel maha kukkus, jooksis naaber ära oma tuppa, helistas kõigepealt oma emale ja siis politseisse.

Naabrinaine nägi, et kui politseinikud viisid Hõlpuse hiljem tema korterist väja, olid tal seljas teised riided kui siis, kui naaber teda koridoris tund varem nägi.

Vend: Jaanus jõi ja häbenes seda

Jaanus Kahki vanem vend Andrus ütles täna kohtus, et noorem vend oli viimasel ajal hakanud rohkem jooma, kaotas seetõttu töö ja elas sissetuleku puudumise tõttu oma ema juures. Andrus pidi käima liikumisvõimetule emale toitu viimas, sest Jaanus polnud viinavea tõttu usaldusväärne.

Andrus Kahki sõnul oli vend pigem arg, konflikte vältis ja kui see tekkis, proovis ta pigem lahkuda. Relvade vastu ta huvi ei tundnud. Vend ei osanud öelda, mida Laagris elav Jaanus Majaka tänaval teha võis. Ema sõnul lahkus Jaanus, et minna kohtuma kellegagi, et Soome ehitajaks minna.

Lisaks Kurmile kaitseb Hõlpust ka advokaat Jaanus Tehver.

Kahki surmakoht 23. septembril 2016.