Turvatöötajate kiire sekkumine hoidis ära suure varguse ehitusplatsilt

Ööl vastu kolmapäeva pidasid turvatöötajad Tallinna kesklinna kortermaja ehitusplatsil kinni mehe, kes üritas varastada kalleid tööriistu.

Ööl vastu kolmapäeva kella kahe ajal öösel sai G4S juhtimiskeskus häireteate ühelt Tallinna kesklinna kortermaja ehitusplatsilt, kus paigaldatud analüütikaga turvakaamerad tuvastasid objektil liikumise.

Videopildist nägi juhtimiskeskuse spetsialist, et ehitusplatsil liigub inimene ja saatis sündmuskohale patrulli, mis jõudis kohale mõne minutiga. Ehitusplatsil liikuv võõras üritas end ära peita, kuid turvakaameraid jälginud G4S juhtimiskeskuse spetsialisti ja turvatöötaja koostöös õnnestus kahtlane isik üles leida ja kinni pidada. Lisaks saadeti sündmuskohale julgestama veel üks turvapatrull.

Kohapeal selgus, et kinnipeetud isik üritas ehitusplatsilt varastada asfaldilõikurit, õlipritsi ja valgustit, mille koguväärtus on ligi 3000 eurot. Turvatöötajad andsid varga üle politseile, kes viis 33-aastase mehe jaoskonda.

"Praegu on väga palju ehitusplatse, kus on tuhandete eurode väärtuses tööriistu ja ehitusmaterjali, mida varastel on kerge realiseerida. Pime aeg soosib varaste tegevust ja seetõttu on oluline oma vara turvalisusega tegeleda," rõhutas juhtimiskeskuse juht Reiko Tääker.

"Kvaliteetse turvatehnika abil on võimalik varaste tegevusele jälile saada ja turvatöötajate kiire reageerimisega väga suured kahjud ära hoida," lisas Tääker.