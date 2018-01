Turvatöötajad tabasid Tallinnas avarii teinud joobes juhi

Pilt on illustreeriv

Pühapäeva hommikul märkas G4S patrull Tallinnas vastu fooriposti sõitnud BMW-d. Turvatöötajad pidasid sündmuskohal kinni mehe, kes tunnistas, et oli autot juhtides joobes.

28. jaanuaril kell 07.15 märkas G4S patrull Endla ja Tehnika tänava ristmikul vastu trolliliinide- ja valgusfooriposti sõitnud BMW-d. Avarii teinud auto esiustest väljusid kaks joobetunnustega meesterahvast, kel nähtavaid vigastusi polnud.

Turvatöötajad pidasid lahkuda üritanud isikud kinni ja kutsusid politsei. Kiirabi väljakutsest BMW-s olnud mehed keeldusid.

Roolis olnud isik tunnistas, et on joobes. Politsei saabus mõne minutiga ja turvatöötajad andsid BMW-d juhtinud 24-aastase mehe neile üle. Lisaks selgus, et mootorsõidukil puudus ka kohustuslik liikluskindlustus.

Politsei alustas juhtunu osas väärteomenetlust.