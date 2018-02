Tundmatu mees ärvardas vanaprouat auto alla paigaldatud väidetava pommiga

Foto on illustreeriv

Eile teatas tundmatu mees Ida-Virumaal Kiviõli linnas vanemale naisele, et tema auto alla on paigutatud pomm. Demineerijad lõhkeseadeldist ei leidnud.

Ida prefektuur andis teada, et 4. veebruaril helistas seni tuvastamata mees 71-aastasele naisterahvale ja teatas, et viimase autole on lõhkekeha paigaldatud.

Demineerijad kontrollisid sõidukit ning lõhkekeha ei avastatud. Politsei alustas juhtunu täpsemate asjaolude välja selgitamiseks kriminaalmenetluse Karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb avaliku korra rasket rikkumist.