Tundmatu autojuht sõitis surnuks naise ja koera ning põgenes sündmuskohalt

Tallinnas Sütiste teel sõitis tundmatu autojuht eile õhtul otsa koos tütre ja koeraga teed ületanud naisele, autojuht põgenes sündmuspaigalt ning teda ei ole siiani tabatud.

Õnnetus juhtus kella 20.20 ajal Sütiste tee 44 maja juures, teatas PPA.

Esialgse info järgi ületasid naine ja tema tütar ning koer teed, kui tumedat värvi sõiduauto sõitis ühele jalakäijale ning koerale otsa ja lahkus sündmuskohalt. Tunnistaja sõnul liiklus auto Sütiste tee ja Tervise tee ristmikult Keskuse tänava poole. Kiirabi viis õnnetuspaigalt haiglasse 60-aastase naise, kes suri paar tundi hiljem saadud vigastustesse. Autolt löögi saanud koer suri sündmuskohal.

Teeolud ja nähtavus õnnetuspaigas olid head, lubatud suurim kiirus 50 kilomeetrit tunnis. Hetkel on teada, et kumbki jalakäijatest helkurit ei kasutanud.

Põhja prefektuuri Lääne-Harju jaoskonna välijuht Pirko Pärila rõhutab, et linnas liikudes ning eriti ülekäiguraja vahetus läheduses tuleb olla väga ettevaatlik, valida pigem aeglasem sõidukiirus ning jälgida hoolega, kas tee on ületamiseks vaba ja ohutu. „Mistahes asjaoludel õnnetus juhtus, teeb olukorra veelgi traagilisemaks ja kurvemaks see, et autojuht jättis inimesed abitusse seisundisse ning põgenes. Loodetavasti juht mõistab oma viga ning annab endast teada,“ avaldas Pärila lootust.

Politsei palub kõigil, kes õnnetust pealt nägid, anda sellest teada politsei kliendiinfo telefonil 612 3000 või saata e-kiri aadressile pohja.lmt@politsei.ee