Tüli, mõnuained, mustad mõtted ja poerööv. Beebilõust: „Ma lihtsalt tahtsin vangi minna, sest seal on vähemalt mingi kindlus elul”

Andrus Elbing tahtis vangi minna, veebruaris poodi röövides tema nägu kattev riie oli Beebilõusta sõnul plaanitud enesetapuks trellide taga, selgub kohtutoimikus avaldatud ütlustest politseile. Mis tunnustatud artisti nii kaugele viis?

Veebruarikuus Põhja-Tallinnas Tööstuse tänaval poodi röövima läinud Andrus Elbing (artistinimega Beebilõust) tahtis vangi minna ning mõlgutas enne juhtunut ka enesetapumõtteid, selgub kohtutoimikus olevatest Elbingu ütlustest politseile päev pärast röövimist. Praegu on Andrus Elbing kuuekuulisest karistusest pool ära kandnud, kolme kuu pärast näeb teda ilmselt Eesti Hip-Hopi festivalil.

Mis artisti nii kaugele viis?

Reedel, 3. veebruaril 2017 hakkas Elbing oma Põhja-Tallinnas asuvas kahekorruselises korteris tarbima alkoholi, joomine kestis terve öö. Lisaks manustas ta kokaiini, amfetamiini, mis olid tal kodus olemas juba ammusest ajast. "Kokaiini ja amfetamiini tõmbasin ma ninna. Alkoholist tarbisin ma kõike segamini: viina, rummi, konjakit," tunnistas Elbing politseile. Mehe sõnul tarbis ta mõnuaineid oma kodus ja üksinda.

Tema sõnu kinnitab läbiotsimisel leitud valge pulber ja kokaiini dosaator.

"Korteris elangi ma üksi, vaid kass elab veel korteris," kirjeldas Elbing oma olemist. Mõnuainete tarvitamise vahepeal sai artist ka pisut und. "Vahepeal ma küll ka magasin, aga siis, kui üles tõusin, panin edasi alkoholi ja narkootikumi," rääkis mees. Laupäevane päevavalgus 4. veebruaril tõi Elbingule aga üha tumedamad mõtted pähe.

"Kui ma üles tõusin, ma ei tea, mis kell see võis olla, igatahes oli õues juba valge, siis tundus mulle elu nii mõttetu ja otsustasin minna poodi röövima." Elbing ei oska selgitada, miks ta just sellele mõttele tuli - otsest vajadust tal enda sõnul selleks ei olnud. "Raha on mu elus piisavalt," märkis Elbing. "Ma lihtsalt tahtsin vangi minna, sest seal oleks olnud vähemalt mingi kindlus elul. Selleks ma mõtlesingi, et lähen röövin poodi, teen kõik selleks, et ma vahele jääksin politseile ja et siis saangi vangi minna," lisas ta.

Elbing jättis telefoni koju, kuid võttis kaasa matšeete-tüüpi noa, mis oli tal kodus olnud juba 10 aastat. "Matšeete nägi välja nagu uus. Ta oli mul koguaeg olnud korteris seina peal." Poodi võttis Elbing kaasa ka tumedat värvi spordikoti, kuhu pani Nike botased, rohelise ilma kapuutsita kilejope ning jalga pani mees kaks paari pükse. "Kui politsei mind kinni peab, siis on mul vanglas kohe vahetusriided võtta," selgitas Elbing. "Aga meditsiinilise sideme panin kaela selleks, et sellega end arestimajas või vanglas üles puua."

Kodust välja astudes suundus mees bussi peale. Saarlasele oli rohelise kaardi valideerimine võõras mure. "Bussis sõitsin ma jänest, ilma piletita, sest mul ei olegi tallinlase kaarti olemas." Bussiga sõitis ta Volta peatusse. Elbing teadis, et Tööstuse 47 majas, sisuliselt politseimaja vastas, on toidupood. Mees oli seal varasemalt ka käinud. "Lootsin, et siis jõuab politsei kiiresti kohale ja minu vahelejäämine on kindel," selgitas Elbing.

Mis tegelikult juhtus?

Samal päeval oli Tööstuse tänava toidupoes müüjana tööl Natalja. Teenindamas parasjagu poe eakat püsiklienti, ei pannud müüja Elbingut esialgu tähelegi. Rahulikul sammul poodi sisenenud mees astus otsejoones vanaproua kõrvale ja jäi justkui oma järjekorda ootama. Seisnud seal paar minutit, vaatas Natalja talle otsa. "Nägin, et isik pani enda näo alumise osa katteks ette valge salli/rätiku," kirjeldas Natalja politseile.

Seejärel surus Elbing vanaprouat kergelt vastu letti, astus temast mööda ning suundus otsejoones leti taha Natalja suunas. "Isik oli sisenenud alale, kus kliendid viibida ei tohi ja sellest tajusin juba, et ta võib midagi halba kavatseda," meenutas Natalja. Seejärel märkas Natalja Elbingu paremas käes suurt nuga, millega mees torkeliigutusi tegi. "Vahemaa minu ja tema vahel võis olla alla meetri, suutsin taganeda ja õnneks torked mind ei tabanud. Juhul, kui ma poleks suutnud kiirestri reageerida ja taganeda, oleksid need torkelöögid mind kindlasti tabanud ja ma oleksin saanud viga, kuna nuga paistis olevat suur ja terav," iseloomustas Natalja.

"Mul ei olnud plaanis teda sellega torgata ja talle kehavigastusi tekitada," tunnistas Elbing matšeetega tehtud ohtlike liigutuste kohta. "Ilmselgelt ta kartis seda matšeetet minu käes, mina ka kardaks, kui keegi kõnnib minu poole matšeete käes ja ma ei tea, kas ta võib mind sellega rünnata," lisas Elbing.

Kes turvakaamera salvestist poeröövist näinud on, mäletab ilmselt seda, kuidas artist kassaaparaadi kallal askeldas. Elbingu sõnul oli see kõik meelega. "Kassaaparaadi sahtel ei tahtnud kuidagi avaneda ja ma nägin palju vaeva selle avamisega. Kuid ma tegin seda meelega, sest tegelikult ju kassa avaneb "total" nupuga, aga minul oli vaja kindlalt aega venitada, et politsei kohale jõuaks," kommenteeris Elbing, sarjates talle omasel stiilis politsei suunas.

Nataljal õnnestus kauplusest väljuda ning paluda möödakäijate käest abi. Appi tulnud kaks meest hoidsid kaupluse ukse suletuna ja ootasid politsei saabumist. Kell 12.31 sai politsei kahelt eri numbrilt, kuid samal ajal, teate, et kaupluse juures toimus rööv noa ähvardusel. Üks kõne kestis 63 sekundit, teine 277 sekundit.

Politsei jõudis sündmuskohale kella 12.35 ajal. Üks patrullpolitseinikest teatas ettekandes, et Elbing allus korraldustele: pani spordikoti ja noa maha, tuli aeglaselt kauplusest välja. Seejärel pandi mehe käed raudu. Elbingu käitumist politseiautos iseloomustatakse kui väljakutsuvat. "Tõi selja taga olevad raudus käed ette ja tema sõnade järgi üritas ennast üles puua," lisas ta. Kohapeale saabunud patrull toimetas mehe jaoskonda ning mees paigutati kambrisse. Elbingu joobeks märgiti 0,78 mg/l. Mehel oli silmades punetus, pupillid suured, reaktsioonikiirus normaalne, kõne kiire, taud selged, kuid kerged koordinatsioonihäired ning rahutu käitumine. Tunda oli alkoholilõhna. Narkotesti mehele ei tehtud - alkoholijoove oli juba kuriteo raskendav asjaolu.

5. veebruaril, päev pärast vahi alla võtmist, andis ametliku ütluse loo peategelane – Andrus Elbing. Elbingule oli süüdistuse sisu arusaadav ning ta ei soovinud advokaati. Elbing tunnistas end koheselt süüdi. "Tunnistan täielikult, et olen antud kuriteo toime pannud, aga ma kahetsen, et sellise teo toime panin," tunnistas Elbing Pärnu mnt 139 politseijaoskonnas.

Kohtutoimikule käsikirjas lisatud kommentaaris lisas Elbing, et tema tegu oli lapsik ja idiootne. "Minu selline käitumine oli põhjustatud sellest, et tarvitasin alkoholi ja narkootikume segamini, enne seda olin läinud riidu inimestega, kes on mulle väga lähedased," selgitas Elbing. Nimelt märkis Elbing, et enne kuriteo toimepanemist suhtles ta oma mänedžeriga, kellega tema sõnul oli lahkheli ja tüli ning ta oli teatanud, et kavatseb kuriteo toime panna. Elbingu mänedžer kinnitas politseile, et neil oli artistiga tüli, kuid võimalikust kuriteo sooritamisest ei teadnud ta midagi.

"Ütlesin, et panen toime mingi kuriteo või teen midagi sellist, et lähen vangi tagasi, kuna keegi minust ei hooli," märkis Elbing. Artist lisas, et tüli viis ta endast välja. "Meil oli eelnevalt tüli, mis mind viis väga endast välja seetõttu ma talle nii ütlesingi," selgitas Elbing hilisemas tunnistuses politseile.

5. veebruaril otsis politsei läbi ka Elbingu korteri, eesmärgiga leida sealt keelatuid esemeid. Enne läbiotsimist tegi Elbing korrakaitsjatele ettepaneku anda politseile üle keelatud ese - kasteet -, kinnitades, et muid keelatuid esemeid tal korteris ei ole. Läbiotsimise tulemusel leiti metallist kasteet, mitu arvutit ning kokaiini dosaator ning valget narkootilisele ainele viitavat puru.

Kohtutoimikust selgub, et Elbing kahetseb oma tegu ning tunneb kahetsust, eriti soovib ta vabandada poemüüja ees. "Ma olen kauplusele nõus hüvitama kõik tekitatud kahju ja ma soovin kindlasti müüja ees vabandada," sõnas Elbing.