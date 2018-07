Tüli käigus inimest tulistanud Taavi Sõnajalg oli ilmselt narkojoobes! Kohus otsustas, et ta võetakse vahi alla

Oleg ja Viivi Sõnajala poeg Taavi tulistas laupäeval Tallinna südalinnas ühte meeste kätte. Täna kinnitas prokuratuur, et Taavi oli ilmselt narkojoobes. Ta võeti vahi alla.

Olemasolevatel andmetel tulistas 34-aastane Taavi laupäeval kella 9.14 ajal Pärnu maanteel asuva baari juures tänaval 26-aastast meest käsivarde. Kannatanu toimetati kiirabiga haiglasse, kus talle osutati esmaabi ning lasti seejärel kodusele ravile.

"Senise menetluse käigus kogutud andmed viitavad sellele, et baari ees seisnud seltskonna juurde tulnud meesterahvaste vahel tekkis sõnavahetus, mis kasvas üle füüsiliseks konfliktiks ja mis ei olnud ainult ühepoolne. 34-aastane mees läks ja võttis seepeale autost tema nimele registreeritud tulirelva Sig Sauer ning tulistas kannatanut. Samuti sihtis ta relvast baari ees tänaval viibinud inimesi, kes olid sellisest tegevusest hirmul ning šokis ja varjusid lähedal olevate sõidukite taha või jooksid eemale. Politsei pidas kuriteo toimepanemises kahtlustatava kinni. Kogutud andmete põhjal on võimalik väita, et kahtlustatav võis olla teo toimepanemise ajal narkojoobes, kuid lõpliku tulemuse selgitab siiski välja ekspertiis," kirjeldas Põhja Ringkonnaprokuratuuri prokurör Kristina Kivi.

Prokuratuur esitas kohtule taotluse kahtlustatavana kinnipeetud mehe vahistamiseks. Kohus tutvus kogutud materjalidega ning rahuldas esitatud taotluse.