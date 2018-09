Tuletõrjujaid kutsutakse aina enam välja toidukõrbemistele: kasutage köögis munakella!

Viljandimaal põles saun, foto on illustreeriv Foto: Kenno Soo

Päästeamet annab teada, et viimasel ajal on sagenenud väljakutsete arv väljakutsetele, kus pottides-pannides on toit põhja kõrbenud ning kärssama hakanud.