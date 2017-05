Tsahkna kodu põleng ei saanud alguse õhksoojuspumba veast: põhjust uuritakse, isegi süütamine pole täiesti välistatud

Kuigi esialgsetel andmetel süttis kaitseminister Margus Tsahkna kodu õhksoojuspumba vea tõttu, siis praeguseks kinnitab päästeamet, et põhjus on muus.

Ööl vastu pühapäeva põles Tsahkna Nõmmel asuv kolmekorruseline maja. Kõik pereliikmed viibisid kodus, aga õnneks päästis neid naabri kiire reageerimine. Kõik pääsesid välja ja keegi viga ei saanud. Tsahkna üritas kõigepealt tuld ise ära kustutada, aga see ei aidanud.

Päästeamet saabus kiiresti. Eile kajastati meedias, et põlengu põhjustas esialgsetel hinnangutel õhksoojuspumba viga. Täna aga kinnitas päästeamet Delfile, et pumbast põleng siiski algust ei saanud.

"Põhja päästekeskuse menetleja käis sündmuskohal ning pole alust arvata, et tulekahju sai alguse õhksoojuspumbast," sõnas Põhja päästekeskuse pressiesindaja Indrek Hirs.

Hirs lisas, et õhksoojuspumbast tulenevad õnnetused pole sagedased ja mäletas vaid paari taolist juhtumit. Ta seletas, et õhksoojuspumbad on väga võimsad ja neid peaksid paigaldama ainult spetsialistid.

Delfi helistas ka Margus Tsahknale, kes põlengu põhjust samuti ei tea. Ta nentis, et uurimine veel käib.

Küsimuse peale, kas süütamine on välistatud või mitte, kostis Indrek Hirs: "Ärme rutta uurimisest ette. Kui asjalood selgemad, saab meedia nendest teada."