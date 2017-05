Trammilt löögi saanud mees seiskas Ülemiste trammiliikluse

Ülemiste liini trammiliiklus seisis täna, sest trammilt löögi saanud mees kukkus trammiteele ning jäi kiirabi ja politseid ootama.

PPA Põhja prefektuuri pressiesindaja Olja Kivistik sõnas, kella 17.50 paiku sai mees Keskturu trammipeatuses trammilt löögi. Mees toimetati haiglasse ning politsei selgitab juhtumi täpsemaid asjaolusid.

Trammidispetšer ütles Delfile, et kell 18.33 said trammid jälle mõlemas suunas sõitma hakata, aga nad on graafikust väljas.