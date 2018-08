Trammi all hukkunud mootorratturi ema: ta oli liiga noor, et ära minna!

Õhtuleht RUS

Foto: Delfi lugeja

„Nii palju aastaid ei ole midagi juhtunud ja vot, nüüd juhtus. Hästi, et see juhtus niimoodi, et mitte keegi teine vigastada ei saanud,“ räägib ema, kelle mootorratturist poeg hukkus kolmapäeva ööl Tallinnas Pärnu maantee viadukti juures toimunud kokkupõrkes trammiga.