Tragöödia Õismäel: purjus mees pussitas surnuks oma isa, korterist leiti ka ema surnukeha

Eile pärastlõunal leidis politsei Õismäe teel asuvast kortermajast kahe inimese surnukehad, ühel tuvastati ka vägivallatundemärgid. Esialgsetel andmetel ründas joobes poeg oma eakat isa noaga.

Eile leiti Tallinnas Õismäe teel asuva kortermaja korterist 74-aastase mehe ja 73-aastase naise surnukehad. Naisel ei ole tuvastatud väliseid vägivallatundemärke, surnukeha on saadetud lahangule. Mehe osas on uurijad hetkel seisukohal, et tema surm saabus kuriteo toimepanemise tagajärjel.

Praeguseks kogutud andmetel on alust kahtlustada kuriteo toimepanemises naise ja mehe poega, 47-aastast meest, kes peeti kinni sündmuskohal. Esialgsetel andmetel tekkis isa ja poja vahel hetkel teadmata asjaoludel konflikt, mille käigus lõi poeg noaga isa ning mille tagajärjel viimane suri sündmuskohal.

Kahtlustatavana kinnipeetud mees viidi esialgu kainenemisele. Lähiajal kuulatakse ta üle.