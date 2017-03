Traagilise õnnetuse ajal rongis viibinud naine: noormehi autost päästma jooksnud meedikud kõndisid rahulikult tagasi – elus polnud kedagi

Ida-Virumaal traagilise liiklusõnnetuse ajal rongis olnud naise kirjelduste järgi surid Toyotaga rongile ette sõitnud kaks noormeest sündmuskohal.

Eile sõiduautoga Toyota kokku põrganud Elroni rongis viibinud naine kirjeldas venekeelsele Delfile, et enne raudtee ülesõidukohta jõudmist andis rongijuht signaali ning mõlemal pool teed olid ootamas autod. Kokkupõrke ajal värises rong pisut, pidurdas ning peatus aegsasti. "Tõuge polnud väga tugev – need, kes rongis seisid, ei kukkunud. Me ei mõistnud, mis juhtus. Esmalt arvasime, et keegi jäi rongi alla, seejärel hakkasid levima kuulujutud, et tegemist on autoga, mis ette sõitis," kirjeldas naine.

Tema sõnul jooksid rongi juurde esmalt mehed ülesõidu juures oodanud autodest. Seejärel jõudsid sündmuskohale politsei, päästjad ja kiirabi. "Meedikuid jooksid väga kiiresti auto juurde, kuid seejärel tulid tagasi rahulikumal sammul," kirjeldas reisija, lisades, et ilmselt saadi just siis kinnitust, et kellegi elu päästa meedikutel paraku ei õnnestunud - autos olnud reisijad hukkusid sündmuskohal.

Õnnetus juhtus kella 17.30 ajal, kuid inimesed said rongist välja alles kell 19.40. See tähendas enam kui kahte tundi rongis ootamist. "Kui rong peatus, lülitati kohe kõik tuled välja. Esmalt oli õues valge, kuid siis läks pimedaks ning nii istusime mõnda aega pimeduses. Umbne ei olnud, aeg-ajalt lülitati konditsioneer sisse. Paljud käisid tualeti juures, kuid see oli suletud. Klienditeenindaja ei tahtnud seda avada, kuna tualetis polnud vett," kirjeldas naine. Lõpuks siiski tualett avati.

Pealtnägija sõnul loeti rongis olnud reisijad kokku ning kuuldavasti oli neid 57. Pärast paaritunnist rongis ootamist evakueeriti reisijad. Päästjad kasutasid rongireisijate evakueerimiseks treppi ning valgustasid porist teed taskulampidega. Kui Delfile sündmust kirjeldanud naine bussi jõudis, pidi ta koos teiste reisijatega veel mõnda aega ootama. "Kui me rongist välja tulime, ütles klienditeenindaja, et peame oleme õnnelikud, et meie - reisijad, brigaad ja juht – on elus ja terved. Et rong oleks võinud rööbastelt maha sõita või oleks võinud tekkida tulekahju," kirjeldas naine.

Elron teatas täna, et eile õhtul Ida-Virumaal juhtunud liiklusõnnetus sulges Kohtla-Järve-Kukruse-Tammiku raudteeülesõidu 4,5 tunniks. Õnnetusse sattunud rongis viibinud reisijad viis Elron sihtpunkti asendusbussidega. Ka õhtune Narva-Tallinna rong asendati bussidega. Täna hommikuks oli rongiliiklus Tallinna-Narva liinil taastatud.

Elron avaldas kaastunnet hukkunute lähedastele. Samuti vabandas Elron kõigi reisijate ees, kel sihtpunkti jõudmiseks palju aega kulus, ja palus neil ühtendust võtta meiliaadressil info@elron.ee, et piletiraha kompenseerida. Elron kompenseerib reisijatele piletiraha ka kõikide teiste üle 30-minutiliste hilinemiste korral.

Traagilises õnnetuses hukkus kaks meest

Pühapäeva õhtupoolikul põrkasid Ida-Virumaal Jõhvi vallas Sompa külas raudteeülesõidul kokku Elroni reisirong ja sõiduauto Toyota Corolla, õnnetuses hukkus kaks autos viibinud meest.

Õnnetus juhtus kella 17.30 ajal Kohtla-Järve-Kukruse-Tammiku tee 16. kilomeetril raudteeülesõidul, kui Tallinnast Narva suunduvale reisirongile sõitis ette Toyota Corolla. Autot märgates käivitas rongijuht kiirpiduri, kuid otsasõitu vältida tal ei õnnestunud. Autos viibinud 27-aastane ja 29-aastane mees hukkusid.

Raudteeülesõitu reguleerib valgusfoor, milles õnnetuse hetkel põles punane tuli. Sõiduauto Toyota Corolla lähenes raudteeülesõidu kohale ning ei veendunud, et fooris põleb keelav punane tuli ning sõitis rongile ette. Esialgsetel andmetel sooritas Toyota juht möödasõitu autodest, mis punase foori taga rongi möödumist ootasid. Kokkupõrke hetkel sõitis Toyota vastassuunavööndis. Rong sai pidama sadakond meetrit pärast kokkupõrke toimumist.

Sõiduauto juhi võimaliku joobe ning muud asjaolud tuvastab ekspertiis.

Ida prefektuuri operatiivjuht Rainet Juuse sõnul on tegemist äärmiselt traagilise sündmusega, mis võinuks jääda olemata. "Punase fooritule eiramine võib kaasa tuua traagilised tagajärjed, seda nii raudteeülesõidul kui ka asulas ristmikul. Tuletame meelde, et liikluses tuleb olla tähelepanelik ja ettevaatlik, vaid nii saame kindlad olla, et turvaliselt sihtpunkti jõuame," sõnas Juuse.