Traagilise liiklusõnnetuse pealtnägija: kiirused olid väga suured, Honda peatus keset teed järsult justkui mitte millegi pärast

Eile kella poole üheksa paiku õhtul sõitis Ida-Virumaal Edise külas sõiduauto Toyota äkkpidurduse teinud Hondale tagant otsa. Suri Hondas olnud 10-aastane tüdruk. Õnnetuskohaga paralleelsel kergliiklusteel sõitsid rulluiskudel tüdrukud, kellest ühe sõnul olid kiirused suured ning äkkpidurdus keset teed arusaamatu.

"Sõitsime rulluiskudel mööda teed. Auto sõitis ja justkui mitte millegi pärast pidurdas keset teed. Ja tema järel sõitev auto sõitis talle otsa," kirjeldas üks pealtnägija.

Ühe auto tagaistmel istus laps, keda pealtnägija sõnul lõigati välja pea 40 minutit. "10-aastane, ei reageeri," kirjeldas neiu sündmuskohalt.

"Nad sõitsid lihtsalt väga suurel kiirusel," märkis neiu, kirjeldades, et kokkupõrkel kostunud heli oli vali, meenutades justkui plahvatust. "Viimasel ajal on liiga tihti avariid siin juhtunud," oli neiu nördinud.

Ida-Virumaal Jõhvi valla Edise külas juhtus eile õhtul raske liiklusõnnetus, kus kahe sõiduauto kokkupõrkes hukkus kümneaastane tüdruk.

Viga sai veel 12-aastane tüdruk, kelle kiirabi toimetas liiklusõnnetuse sündmuskohalt haiglasse.

Esialgsetel andmetel toimus liiklusõnnetus siis, kui Kohtla-Järve poolt Jõhvi poole liikunud sõiduauto Honda, mille roolis oli 39-aastane naine, pidurdas järsult ning talle sõitis tagant otsa sõiduauto Toyota, mille roolis oli 34-aastane mees.

Kokkupõrke tagajärjel hukkus Honda tagaistmel viibinud kümneaastane tüdruk. Veel üks tagaistmel istunud tüdruk, 12-aastane, sai vigastusi ja ta toimetati haiglasse. Haiglasse viidi ka Honda autojuht, kus selgitatakse välja tema tervislik seisund ja võimalik joove.

Toyotat juhtinud mees ja autos reisijana viibinud kaheksa-aastane tüdruk vigastada ei saanud. Toyota juht oli kaine.

Liiklusõnnetuse põhjuseid ja asjaolusid selgitab välja kriminaalmenetlus, mida juhib Viru ringkonnaprokuratuur.

"Politsei teeb kõik võimalikku, et selle liiklusõnnetuse põhjused välja selgitada. Hetkel on väga keeruline öelda, miks autojuht järsult pidurdas," ütles Ida prefektuuri operatiivjuht Andres Jaggo.

"See nädal on Virumaa jaoks olnud liikluses väga raske, eriti traagiliseks teeb olukorda asjaolu, et hukkunud on laps," lisas Jaggo. "Ma palun kõiki Eesti inimesi, et kõik oleksite liikluses eriti tähelepanelikud, hoiaksite pikivahet ja arvestaksite ka teisi juhtide võimalike vigadega."