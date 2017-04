Tõrvas vajus naine läbi järvejää, õnnetuse pealtnägijad aitasid naise kaldale

Laupäeval vajus naine läbi järvejää, õnnetust pealt näinud inimesed aitasid naise veest välja.

Laupäeval kella 17.52 ajal teatati, et Tõrva linnas Vanamõisa järvel on noor naine 10 meetri kaugusel kaldast läbi jää vajunud.

Õnnetust pealt näinud ning tublilt tegutsenud mehed aitasid köie abil naise kaldale. Kohale saabunud päästjad selgitasid, et naine oli läinud jäält ära tooma oma koera, kuid sattus ise surmaohtu.

Päästjad andsid kannatanu üle kiirabi hoole alla ja tema koer viidi koju sooja. Päästjad juhivad tähelepanu, et päästeameti peadirektori käskkirjaga on jääle minek keelatud, sest see on eluohtlik. Mitte mingil juhul ei tohi ise jääle minekuga riskida, vaid abivajaduse puhul tuleb kohale kutsuda päästjad.