Toomas Lepp: süüdistus on täiesti alusetu. Olen rõõmuga nõus kohtus oma süütust tõestama

Lepp pakub tõestuseks Videomeedia pangaülekandeid ja muid dokumente, kinnitades, et sularaha ei liikunud üldse. „Videomeedia ja KVA Telekom on tasunud Tallinna Linnakantseleile saate Vaba Mõtte Klubi tootmiseks Roosikrantsi 4b ruumide rendi eest, KVA Telekom ja Videomeedia on tasunud arvete alusel neid saateid teinud esinejatele, teleoperaatoritele, helirezhissöörile, videomonteerijale,” kinnitas Lepp. „Saated on salvestatud Videomeediale kuuluvate kaameratega, helipuldiga. Videomeedia on tasunud saadetele kuluva transpordi, helitehnika, valgustehnika, mälukaartide, grimmitarvete, esinejate riietuse eest. Ka rezhissööri, stsenaristi, toimetaja, produtsendi, grimeerija ja esinejate tasud olid Videomeedia kanda. Kuidagi ei vasta see kahtlustuses seisvale “tehtud täielikult Tallinna TV tehnikaga”. Tallinna TV on saadetega rahul ja teenuse saanud,” väitis Lepp.

Ta möönis, et Tallinna TV tehnikat kasutati vähesel määral („kaks korda kuus á paar tundi”), aga 2015-2016 vastavalt TTV juhatuse liikme Mart Ummelase sõlmitud lepingu tingimustele.

„Seda, et alates 2013 aasta sügisest hakkas lepinguliselt tootma saatesarju KVA Telekom, teadsid nii juhatuse tolleaegsed kui ka hilisemad liikmed, sellest oli informeeritud ka nõukogu esimees Allan Alaküla, juhatuse liige Toomas Raag, finantsjuht Ingrid Mauer,” selgitas Lepp. „Oluline on märkida ka, et neidsamu saateid tootsin ma ammu enne TTV juhatuse liikme kohale asumist samadel tingimustel.”

Lepa sõnul oleks saateid võinud hiljem vabalt toota ka Tallinna TV, oli aga üks takistus – autoriõigused. „Vaba Mõtte Klubi oli Tallinna TV kõige populaarsem saade, TTV toodab sedasama saadet kahetsusväärselt teise pealkirja all ka edasi, rikkudes sellega minu autoriõigusi,” pahandas Lepp. „Minu ametileping nägi ette, et juhatuse liikmele ei saa kuuluda ühegi telesaate autoriõigused, mida TTV toodab. Autoriõigusi juhatuse liikmeks asudes ma ära anda aga ei soovinud. Ütlesin ka nõukogu esimehele, et nõustun TTV juhatusse tulema vaid juhul kui ma saan jätkata saadete Vaba Mõtte Klubi ja Keskkonnanädal tootmist oma firmaga. Aastatel 2012-2013 see nii oligi.”

Lepp märkis, et seda lubati teha, hiljem aga nõukogu esimees keeldus luba andmast. „Kui ütlesin, et neid saateid hakkaks siis tootma teine firma, oli tema ainus küsimus, ega seal minu sugulasi pole. Ei olnud,” ütles Lepp. „Tundub, et kriminaalasi algatati valekaebuse põhjal. Kahtlustuses figureerivat kahju saajat ju ei ole! Kasusaaja on Tallinna TV.”