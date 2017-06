Tondil leiti ühest garaažist luksusauto Maserati, mis oli varastatud Soomest

Foto: Põhja prefektuur

Põhja-Prefektuur teatas täna, et said eelmisel nädalal informatsiooni Soome kolleegidelt, et Tallinna Tondi linnaosas asuvas garaažis võib varjuda luksusauto Maserati. Nüüd on auto leitud, aga otsitakse kahtlusaluseid.