Toila vallas põrkasid kokku kaks põdrale otsasõitu vältida üritanud autot, viga sai neli inimest

"Täna kella 21 ajal sai häirekeskus teate liiklusõnnetusest Toila vallas Voka külas Tallinna-Narva maantee 173. kilomeetril," ütles PPA pressiesindaja Kerly Virk Delfile.

Esialgsetel andmetel jooksis seal sõiduteele ette põder, misjärel põrkasid kaks loomaga kokkupõrget vältida üritanud sõidukit BMW ja Audi A6 omavahel kokku. Kahes autos kokku said vigastusi neli inimest, neist kaks raskemalt. Kiirabi viis nad täiendavaks tervisekontrolliks haiglasse

Maanteeinfokeskus teatas, et seoses liiklusõnnetusega on sündmuspaigal üks sõidusuund suletud. Liiklust reguleerib politsei.

Politsei meenutab, et kuigi metsloomaga kokkupõrke vältimiseks ei ole ühest reeglit ega nõuannet, peaksid sõidukijuhid olema iseäranis tähelepanelikud neis kohtades, mis on metsloomade hoiatusmärgiga tähistatud. See tähendab, et sõidukiirust võiks alandada. Nii jõuab looma märganuna veel talle reageerida ja pidurdada, kuid alati ei pruugi ka sest ootamatus olukorras abi olla.

Arvestama peaks, et suurem võimalus metslooma kohtamiseks maanteel on õhtust südaööni või siis hommikul päiksetõusust keskhommikuni. Kui teeservas juba üht looma näete, tasuks eos hoogu maha võtta. Karjas võib olla enam loomi ning jälgides ühe tegevust ei pruugi te märgata, et hoopis mõni teine peidus olnutest samuti teele on jooksmas.

Sage viga on, et kui loom jõuab auto ees tee ületada, annab juht signaali, loom ehmub ning püüab põgeneda. Kusjuures kõige turvalisemaks peab loom rada, mida mööda tuli ehk teisisõnu võib ta tagasi auto ette joosta.