Tibude võika hukkamise avalikustamine tõi kaasa kriminaalmenetluse

Pärast seda, kui Delfi avaldas video ja loo prügikastidesse jäetud elustatest tibudest läbisegi surnud isenditega Loo haudejaamas, algatas prokuratuur kriminaalmenetluse.

"Asjaolude väljaselgitamiseks alustati 22. augustil kriminaalmenetlust karistusseadustiku looma julma kohtlemist käsitleva paragrahvi järgi," selgitas Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallas. Hetkel kogutakse erinevate menetlustoimingutega juhtunu kohta tõendeid ning praegu ei ole kellelegi kuriteokahtlustust esitatud.

21. augustil avaldas Delfi häiriva sisuga video, kus on näha, kuidas Harjumaal Loo alevikus olevad prügikastid täitsid hinge vaakuvad tibupojad segamini teise ilma suundunud isenditega. "Läksime asja uurima ning avastasime hommikupoolikul elumajade kõrvalt tasakesti säutsuvad prügikastid, mille sees vääksusid meeletu leha ja purunenud munade keskel surma ootavad tibupojad," seisab reporteri kirjelduses.

Talleggi jaoks on konteineris vaevlevate linnupoegade probleem uudiseks ning et antud intsidendi puhul on tegemist tööalase lohakusega, mida ei tohi esineda. "Tibud, kes ei ole elujõulised, hukatakse reeglite kohaselt haudejaamas," sõnab Samuli. "Linnud ei tohi piinelda, tegeleme kohaselt olukorra selgitamisega."

Väitele, mille kohaselt on linnupoegadega täidetud prügikastid probleemiks olnud juba pikemat aega, ei oska linnukasvatuse algtootmise direktor aga midagi vastuseks kosta. "Meile pole kohalike elanike poolt probleemseid teateid laekunud..." teatas Samuli.

Lisaks teatab Samuli, et haudejäätmetega koos hukatud tibud peaksid teooria kohaselt surema võimalikult humaansel viisil - nimelt kallatakse elujõutud tibud koos jäätmetega purustajasse, kus surm on silmapilkne. See, et prügikastides on elusad vääksuvad linnupojad, on talle aga uudiseks ning lubab korraldada tööalase uurimise, mille raames peaks selguma, mis ja miks valesti on läinud.

VTA alustas väärteomenetlust

Veterinaar- ja toiduameti (VTA) Harjumaa veterinaarkeskus tegi haudejaamas kohapealse kontrolli, kus tuvastas, et 20. augustil oli rikkis seade, millega tavapäraselt koorunud elujõuetuid ja kukktibusid võimalikult humaansel viisil hukatakse. "Menetluse käigus selgitatakse välja, miks elusad tibud jäätmekonteinerisse sattusid," teatas VTA pressiesindaja Martin Altraja.

Altraja sõnul on loomakaitseseaduse järgi lubatud kuni ühepäevaste tibude hukkamine, ent selleks võib kasutada ainult spetsiaalset töökorras seadet. Seadus näeb ette võimaluse karistada ettevõtjat loomade tapmise või hukkamise nõuete rikkumise eest kuni 3200 euro suuruse rahatrahviga. Tema sõnul on juhtunu teravas vastuolus HKScani põhimõttega, et kõiki elusloomi tuleb humaanselt kohelda. Talleggi haudejaamas kasvatatakse üles nii kana- kui ka kukktibud ning Euroopa Liidu direktiivide järgi tuleb mistahes soost elujõuetud tibud ja väljahaudumata embrüod kohe võimalikult humaansel viisil hukata.

Delfi fotograaf jäädvustas ka selle, et muu hulgas elusaid linnupoegi vedanud konteiner jõudis Tallinna prügilasse, mis ei tohiks elusjäätmeid vastu võtta. Prügilast kinnitati, et laadungi ülevaatusel ühtki elusat lindu ei leitud.