Teoteatri ruumides purjutas laupäeval 16 alaealist, kelle politsei jaoskonda viis

Laupäeval kella 23 paiku sai politsei väljakutse Vana-Kalamaja tänaval asuvatesse MTÜ Teoteatri Teatribuduaari ruumidesse, kus üks nooruk pidas oma 18. sünnipäeva. Kohale saabunud politseinikud tegid kindlasks, et peol viibis ka 16 alkoholi tarvitanud alaealist.

Kesklinna politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juhi Jelena Mirošnitšenko sõnul viidi alkoholi pruukinud noored politseijaoskonda, kus nende suhtes alustati väärteomenetlused ning hiljem anti noored üle lapsevanematele.

Teoteatri juhi Piret Viisimaa sõnul oli väga inetu, et noorte peost politseile teatati ja et politsei juba varajases peofaasis erapidusse sisse tungis. "Ma ei tea, mis kurjus võis sellisel noorel inimesel olla, kes niimoodi teise inimese peo ära rikkus," ütles ta. Nimelt kahtlustab Viisimaa, et politseile teavitas peost keegi, kes peole kutset ei saanud.

"Kell 23.06 saabus 4 politseiautot ja krimiuudised. Pidu algas noortel kell 22. Selleks ajaks olid noored jõudnud ainult null-koma-midagi promilli tervitusnapsiks sisse juua." Tema sõnul ei olnud kellaaeg ega lärm selline, et keegi naabruskonnast võinuks öörahu rikkumise pärast politseid teavitada.

Viisimaa oli enda sõnul aga teadlik, et pidulised on enamjaolt ikkagi täisealised. "Teatribuduaari ruumi renditakse pidevalt sünnipäevadeks ja üritusteks välja ja teatri inimeste asi ei ole kontrollida, kas seal mõni alaealine alkoholi tarvitab," ütles ta.

Viisimaa saab aru, et noored ei oleks tohtinud alkoholi tarbida, kuid peab seda siiski ülepaisutatud juhtumiks. "Selle tunni ajaga võib-olla kaks poissi olid, kes olid rohkem kui 0,1 promilliga, sest nad olid enne juba tulnud sinna kerge krundiga," ütles ta.

Mirošnitšenko sõnul selgub menetluse käigus, mis antud teole järgneb. "Sõltuvalt noore varasemast taustast leitakse koos lastekaitsega alaealisele loodetavasti parim mõjutusvahend," ütles ta.

"Karistus rahatrahvi näol on vaid üks vahend ning ennekõike püütakse leia alternatiivne noore käitumise mõjutamiseks. Selleks võib olla liitumine näiteks mõne programmiga," lisas Mirošnitšenko.